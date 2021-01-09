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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Çocukları bekleyen yeni tehlike: Kızamık

09 Ocak 2021, Cumartesi 20:06
Kovid-19’un beklenmedik sonucu olarak kızamık vak’a oranlarının artmasından endişe eden uzmanlar, ‘Kızamık ölümlerinde daha fazla artışı önlemek için şimdi harekete geçilmeli’ uyarısında bulunuyor.

Aşılanma oranlarının düşmesi yeni bir tehlikeyi kapımıza getirdi. Dünya Sağlık Örgütü raporlarında da kızamık vak’a sayısının dünya çapında her yıl arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, aşılanma konusunda yaşanabilecek sorunları değerlendirdi. Kovid-19’un beklenmedik sonucu olarak kızamık vak’a oranlarının artmasından endişe ediliyor. Uluslar arası tıp dergisi Lancet’te 12 Kasım 2020’de yayımlanan bir makalede de buna vurgu yapıldı.  “Önümüzdeki yıllarda kızamık ve kızamık ölümlerinde daha fazla artış olmasını önlemek için şimdi harekete geçilmesi gerekiyor” başlıklı makalede, Kovid-19 sebebiyle 2020 yılında yeterli kızamık aşısı kampanyalarının yapılmadığı belirtildi. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yetersiz beslenme, kızamığın şiddetini arttırarak kötü sonuçlara ve daha fazla ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuldu. 

‘Ailelere büyük sorumluluk düşüyor’

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kızamıktan ölümlerin dünya genelinde yüzde 80 oranında azaltıldığını ifade etti. Fakat son yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde ailelerin aşı tereddüttü yüzünden çocuklara kızamık aşısı yaptırmadığını kaydeden Yavuz, bundan dolayı da 2018’de Avrupa’da ciddî bir salgının başladığını belirtti. Sputnik’deki habere göre Türkiye’de ise durumun Avrupa’dan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Yavuz, şunları söyledi: “Avrupa ile ne kadar yakın ilişki içinde olduğumuz düşünülürse bizde aşılanma oranları yüksek olsa da son yıllarda aşı tereddütü artmaya başladı. 2016 yılında bizde 9 kızamık vak’ası varken 2019 yılında Avrupa’daki salgından kaynaklı 3 binlere varan kızamık vak’ası yaşandı. 2018’den bu yana Avrupa’dan yayılan ve Avrupa’daki aşı tereddüdünden kaynaklanan bir şey oldu.” Ailelere büyük sorumluluğun düştüğünü söyleyen Yavuz, çocukların kızamık aşılarını ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti. Yavuz, “Çünkü kızamık bulaşıcılığı yüksek olan bir hastalık ve toplumda yüzde 95’in üzerinde aşı bağışıklığı sağlanmazsa yayılması çok hızlı olan bir hastalık... Kızamık aşısı çocuklarda ölümü azaltan ve sözü edilen istenmeyen etkilerin hiçbirinin olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir aşıdır” dedi.

Etiketler: çocuk, tehlike, kızamık
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