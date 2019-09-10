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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Çocukların ayak sağlığı için ayakkabı seçimi önemli

10 Eylül 2019, Salı 12:52
Uzmanlar, çocuklarda doğru ayakkabı seçiminin hastalıklardan koruyacağını belirterek ebeveynleri uyardı.

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim sezonu için 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yaptı. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala, velilerin de çocuklarının bir okul dönemi boyunca kullanacağı eksikleri tamamlama telaşı başladı. 

Okul forması, kırtasiye malzemesi gibi ihtiyaçlar ön plana çıkarken, uzmanlar, neredeyse çocuğun günün yarısından fazla bir zamanda ayağında bulunan ayakkabının doğru seçimi noktasında uyarıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Görevlisi Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Kubilay Beng, okulların açılması öncesinde veli ve öğrencilerin okul kıyafetleri ve ayakkabı alışverişinin telaşı içinde olduğunu söyledi. 

Çocukların ayak sağlığı açısından ayakkabı seçiminin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Beng, ayakkabı seçiminin velilerin aklını kurcalayan önemli bir konu olduğunu aktardı.

Doç. Dr. Beng, çocukların ayakkabısını seçerken ayakkabının uzunluğuna, genişliğine ve derinliğine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kötü oturan çocuk ayakkabıları, ayak tırnaklarında sorunlara, çekiç parmak oluşumuna, nasır ve başparmakta çıkıntı oluşumuna neden olabilir. Ayak parmaklarının ayakkabı içinde hareket edebilmesi için yuvarlak burunlu olanlar seçilmeli. Sivri burun ve topuklu ayakkabılar tercih edilmemelidir. Bu ayakkabılar özellikle kız çocuklarında halluks valgus dediğimiz başparmak eğriliklerine neden olmaktadır.

Ayakkabı seçilirken, başparmağın olduğu bölgeye bastırılmalı ve ayak başparmağıyla ayakkabı ucu arasında 1 santimetre mesafe olmalı. Ayakkabı ayak baş parmağı ve küçük parmağa bası yapmamalıdır. Ayakkabının üzeri başparmaktan geriye doğru sıvazlandığında dalgalanma efekti olmamalıdır. Topuk kısmı iki parmakla sıkıldığında katlanmamalı, orta kısmı sert olmalı, ön kısmı ise orta sertlikte olup hafif katlanabilir olmalıdır."

"Ayakkabıları üst kısmı hava alabilir malzemelerden yapılmalı"

Doç. Dr. Kubilay Beng, çocuğun ayakkabısının üst kısmının deri, kanvas veya daha yeni örgü malzemelerden yapılmış olması gerektiğini vurgulayarak, "Gün boyu ayakkabı içindeki ayak ağır şekilde terler. Bu nedenle ayakkabılarının üst kısmı hava alabilir malzemelerden yapılmalıdır. Örgü veya kanvas, ayağın hava almasını sağlar. Plastik gibi insan yapımı malzemelerden kaçınılmalıdır." önerisinde bulundu.

Ayakkabının iç tabanın emici malzemeden yapılmış olduğundan emin olması gerektiğini belirten Beng, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayak kemerini destekleyen tabanlıklı ayakkabılar tercih edilebilir. Kalın ve yapışkan dış tabanlar küçük çocukları sakar hale getirebilir, düşmeye neden olur ve bundan kaçınılmalıdır. Yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilmemelidir. Ayakkabının topuk kısmı 2,5 santimetreden yüksek olmamalıdır. Çünkü yüksek topuklu ayakkabılar ayağın öne kaymasına ve ayak parmaklarının ayakkabının içinde sıkışmasına ve özellikle başparmakta problemlere yol açabilir.

AA

Etiketler: ayakkabı, sağlık, çocuk, ayak
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