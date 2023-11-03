Doktor göçü hız kesmiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Türkiye’nin düzenli göçe ihtiyacı var” açıklamasına tepkiler sürerken her geçen gün doktor göçünde yaşanan artış sağlıkta alarm zillerinin daha yüksek sesle çalmasına neden oluyor.

TTB verilerine göre, sadece ekim ayında 256 doktor, yurt dışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023’ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. Bu sayısı 2022’nin tamamında 2 bin 154’tü. TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.” Haber Merkezi

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