DSÖ’den ‘aşı krizi’ uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koro- navirüs (Kovid-19) aşılarının dünya genelindeki adaletsiz dağıtımına tepki gösterdi.

DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi’nin (DSA) 74’üncüsü İsviçre’nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle devam edi-yor. Genel Direktör Ghebreyesus, DSA’da yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımını eleştirdi, halkının büyük kısmını aşılayan ülkelere ve aşı üreticilerine çağrı yaptı. Ghebreyesus, “küresel çapta süregelen aşı krizinin, salgını kalıcılaştıran skandal bir eşitsizlik” olduğu yorumunda bulunarak, bütün ülkelerin nüfusunun yüzde 10’nun Eylül ayına, yüzde 30’unun da yıl sonuna kadar aşılanması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) aşı bağışlanması çağrısında bulundu. AA

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