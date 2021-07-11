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Dünyada ve Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada?

11 Temmuz 2021, Pazar 22:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı, Türkiye, 57 milyon 712 bin 937 dozla 8. sırada yer aldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 374 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 376 milyon 32 bin ile Hindistan, 333 milyon 565 bin ile ABD, 112 milyon 774 bin ile Brezilya, 81 milyon 333 bin ile Almanya, 80 milyon 327 bin ile İngiltere, 59 milyon 124 bin ile Fransa, 57 milyon 712 bin ile Türkiye, 57 milyon 350 bin ile Japonya, 57 milyon 209 bin ile İtalya, 51 milyon 162 bin ile Endonezya, 49 milyon 860 bin ile Meksika, 47 milyon 334 bin ile Rusya, 46 milyon 612 bin ile İspanya, 42 milyon 223 bin ile Kanada, 31 milyon 258 bin ile Polonya, 24 milyon 518 bin ile Arjantin, 23 milyon 700 bin ile Şili, 20 milyon 328 bin ile Güney Kore ve 20 milyon 605 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 3 milyar 416 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,92 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 159,43, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,5, İsrail'de 126,15, Şili'de 123,96, Uruguay'da 123,03, Moğolistan'da 118,96, İngiltere'de 118,33, Katar'da 117,68, Kanada’da 111,87, Faroe Adaları'nda 109,67, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

- Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 57 milyon 712 bin 937 doz aşı yapıldı.

Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 68,28 oldu. 37 milyon 689 bin 158 kişiye ilk doz, 17 milyon 139 bin 4 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 187 milyon 419 bini aştı, 4 milyon 45 binden fazla kişi öldü.

AA

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