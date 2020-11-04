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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Durum ciddî

04 Kasım 2020, Çarşamba
Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgınında durumun ciddi olduğunu vurgulayarak, “Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Kalabalık yerlerden uzak durun. Gerekmedikçe evden çıkmayın” uyarısında bulundu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım doluluk oranlarının arttığına yönelik uyarıda bulundu.

Tükek, “Kalabalık yerlerden uzak durun” uyarısını yaparak, “İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddî” dedi. Tükek Twitter’dan yeni tip koronavirüs salgınına dair bir uyarıda bulundu. “Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor” diyen Tükek şunları kaydetti: Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddî bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddî.

‘İstanbul’daysanız ayrılmayın, seyahatlerinizi erteleyin’

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Koca, İstanbul’da yaşayanlardan şehir dışı seyahatlerini çok gereki olmaması durumunda ertemelerini isterken, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı: “Yolculuk İstanbul’a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin. “İstanbul’daysanız, ayrılmayın. Türkiye’deki vak’aların % 40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tesbit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin. “İstanbul’a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vak’aların % 40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin.”

Kademeli mesai yayılımı azaltabilir

Kademeli mesai konusunun de ele alındığı İstanbul İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nın ardından Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de Twitter hesabından kademeli mesaiyle ilgili tavsiyelerini paylaştı. “Salgının yoğun olduğu şehirlerde, hepsinde olamasa da uygun bulunan bazı kamu kurumlarında, belediyelerde, bankalarda ve 8 saat açık olan özel işletmelerde bir süreliğine, 11 saatlik uzatılmış dönüşümlü mesaiye geçilebilir” tavsiyesini dile getiren Özlü, şu ifadeleri kullandı: “Çalışanlar sabahçı, öğlenci iki gruba ayrılır. İlk grup 07.00-12.00; ikinci grup 13.00-18.00 arasında 5 saat mesai yapar. İki grup birbiriyle iş yerlerinde, toplu taşımada, servislerde karşılaşmaz. İş yerlerinde yemek yenmez. Çalışan yoğunluğu yüzde 50 azaltılmış olur. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk da azaltılmış olur. Mesai sürelerinin uzatılmasıyla, buralardan hizmet alan yurttaşlarımızın bekleme salonlarında, kuyruklardaki yoğunluğu da zamana yayılarak azaltılmış olur.

Etiketler: durum
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