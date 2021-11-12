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13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Eczanelerde ilâç denetimi yapıldı

12 Kasım 2021, Cuma 19:40
Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunmadığı iddia edilen ilâçlara yönelik İstanbul’da bir ecza deposu ile bazı eczanelerde denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerde, döviz kurundaki yükseliş sebebiyle bazı ilâçlara erişilemediği yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Türkiye genelindeki ilâç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar’da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı. Hastaların kritik ilâçlara erişemediği iddiaları kapsamında yürütülen denetimde, depoda kritik ilâçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fizikî stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, İTS’ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza şartlarının kontrolü de yapıldı.

AA

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