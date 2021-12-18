Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

Yapılan bir araştırmaya göre işteki stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişeler felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 arttırıyor.

Stresle ilgili 21 ülkeden 100 bini aşkın kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, çalışma hayatındaki stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişeler, kalp krizi ve felç riskini yüzde 30 oranında arttırıyor. 10 yıl boyunca süren bilimsel araştırmaya göre aşırı stres altındaki kişilerin daha genç ve daha yoksul ülkelerde yaşadıkları görüldü.

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma, maaş kaygısı gibi finansal endişelerin, felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30’a kadar arttırabileceğini ortaya koydu.

NTV’de yer alan habere göre, 100 binden fazla kişiden oluşan uluslar arası bir örneklem kullanan araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüksek stres seviyeleriyle ilişkilendirdi. Göteborg Üniversitesi’nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir” dedi.

Yılda 18 milyon ölüm

Kardiyovasküler hastalık terimi kalp krizi, felç ve daha fazlasına sebep olabilen koroner kalp hastalığı (tıkanmış arterler) dahil olmak üzere kalbi veya kan damarlarını etkileyen bütün hastalık türleri için kullanılıyor. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar, her yıl tahminen 17.9 milyon can alarak küresel olarak bir numaralı ölüm sebebini oluşturuyor.

Diğer taraftan JAMA Network Open adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni araştırma, Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışmasından alınan Ocak 2003 ile Mart 2021 arasında toplanan verilere dayanıyor. PURE’un 200 binden fazla katılımcısı bulunuyor, ancak yeni araştırma, herhangi bir kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan 118 bin 706 kişiye odaklandı. Çalışmada incelen katılımcılar ise dördü yüksek gelirli (Kanada, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil), 12’si orta gelirli ülke (Brezilya, Polonya, Güney Afrika dahil) ve beşi düşük gelirli ülke (Hindistan, Pakistan, Zimbabwe) vatandaşlarından oluşuyordu. Katılımcılar Mart 2021’e kadar takip edildi, bu da araştırmanın ortalama takip süresinin 10 yıl olduğu anlamına geliyor. Bu süre zarfında, miyokard enfarktüsü, felç veya kalp yetmezliği şeklinde 5 bin 934 kardiyovasküler olay kaydedildi. Yüksek stresli katılımcılar için, bir tür kardiyovasküler olay riski yüzde 22, kalp krizi riski yüzde 24 ve felç riski yüzde 30 arttı.