Evden çalışanlara öneriler

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pervin Sevda Bıkmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süre evde vakit geçirenlere travmadan korunması için önerilerde bulunarak, öz bakımın kişiye kendisini iyi hissettirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bıkmaz, bu dönemde kitlesel travmatik bir deneyimden geçildiğini belirterek, vatandaşların beden sağlıklarını korudukları gibi ruh sağlıklarını da korumaları gerektiğini söyledi.

Salgın nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığını vurguladı. Salgın nedeniyle insanların çalışma ve yaşam koşullarının büyük ölçüde değiştiğini hatırlatan Bıkmaz, şöyle konuştu: “Alışkın olduğumuz, yoğun sosyal temas içeren yüz yüze işlerimizi online ve telefon gibi kısmi çalışma modellerine dönüştürdük. İş yeri kavramı çoğumuz için çok gerilerde kaldı. İşler zamansızlaştı, iş yerleri mekansızlaştı. Evden çalışır olduk. Bu hızlı dönüşümün çok yönlü etkileri oldu ve olmaya devam ediyor. Bu süreçte birçok insanda, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, ağrı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlarda artış görülmekte. Bu tür ruhsal durumlar özellikle bireyin salgından sonraki hayatı için büyük önem teşkil ediyor.”

Bıkmaz: “Online çalışmalarınızda mesai ve hafta sonu tatili mefhumuna sadık kalmaya özen gösterin. Her ne kadar evde olsanız da en az bir saatlik öğle arası verin” şeklinde konuştu.