Evlilik yolunda...

Bizim Aile Haziran sayısında, ‘Gençler neden evlenmek istemiyor?’ sorusuna cevap arıyor.

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, korkutmayınız.” (Hadis-i Şerif)

Evlilik, üzerine kitaplar, makaleler yazılmış, birçok araştırma ve çalışmaya konu olmuş, alanında binlerce uzman yetiştirmiş, çok geniş ve derinlikli bir konu. Bizim Aile dergisi de Haziran sayısında, belki de birçok ailenin ve gencin muzdarip olduğu bir konuyu kapağına taşıyarak “Günümüz gençleri neden evlenmek istemiyor?” sorusunu uzmanlara soruyor. İnsanlık tarihinin en eski kurumu diyebileceğimiz ailenin, tıpkı geçmişteki örneklerde olduğu gibi, evlilik yolunu kapatma ya da zorlaştırma çabalarıyla tahribata uğratıldığı günümüzde, ‘Gençlerin evliliği geciktirmesindeki sebepler, Evlilik yolu zorlaştırılıyor mu? Evliliklerin maddi külfeti ve evliliğin mahiyeti’ gibi birçok başlık sizleri bekliyor.

Kur’ân’ın kadına verdiği hak; Mehir

İslâm’ın kadına, nikah akdiyle birlikte vermiş olduğu bir hak olan ve ince çizgileri bulunan mehir hakkında, akla gelebilecek sorulara cevap bulacağınız çalışmayı kadın-erkek herkesin okumasını tavsiye ediyoruz.

Çocuk eğitiminde Ödül ve ceza

Ödül ve cezanın, dünyada gelmiş geçmiş tüm ebeveynlerin çocuklarına karşı farkında olarak veya olmayarak hayatlarında en az bir defa kullanmış olduğu birbirinden ayrı, bir o kadar da iç içe olan iki kavram olduğunu vurgulayan Psk. Banu Arslan, karne zamanın da geldiği şu günlerde, ödül ve ceza konulu çalışmasının birinci bölümüyle dergide yerini alıyor.

Yenilenen muhtevasıyla Dağarcık

Derginin en renkli bölümü olan Dağarcık’ta bu ay; tabiî ve şifalı oda kokusu yapımının yer aldığı Doğalı Varken, mutfaklardan eksik olmayan vanilin ve vanilyanın masaya yatırıldığı Ne Yiyoruz?, evlerimize canlılık katan bitkilerin yer aldığı Dekorasyon ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Kitaplığımızdan, Oyun ve daha fazlası sizleri bekliyor. Keyifli okumalar…

Dergide yer alan başlıklar;

Gençler neden evlen(e)miyor?, “Bireyselleşmenin ızdırabı arttıkça, ailenin ihtiyaç oluşu daha bir keşfedilecek.”, Gül Bahçesi, “Sorumluluk almayan gençler, evlilikten korkuyor”, Kur’ân’ın kadına verdiği özlük hakkı: Mehir, Karikatür, Habîb, Papatya falı, Hayatın İçinden, Çekirdekten ebediyete, “İnsanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.”, Hanımlar Rehberi’nden bir tahlil, İbrahim Hakkı (Erzurumlu), Pencereler, “Fatıma’yı, Ali’ye nikâhla!”, Dindar kadınların evlilik tercihleri-5, Çocuk eğitiminde kısır döngü: Ödül ve ceza -1, Arz-u Hâl, Aydınlık yakınında, Şifalı oda kokuları, Vanilin ve Vanilya, En az bizim kadar canlı olan: Bitkiler, Gıdalarınız iyi mikroplu olsun!, İlet-işim, Rustik kavanoz Süsleme, Cevşen-ül Kebir’den dualar, Bulmaca,Aşk Nikâhla Başlar/ Dünyadaki Cennet: Aile.

Kültür Sanat Servisi