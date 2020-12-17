"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

17 Aralık 2020, Perşembe 09:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halihazırda bir inaktif aşının Faz I klinik çalışmasında sona gelindiğini ve Faz II çalışmalarına hazırlanıldığını açıkladı. Koca "eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır," dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam ettiğini ve bütün kurumlarla, mücadelenin sürdüğünü ifade eden Koca, "Son birkaç hafta içinde uyguladığımız kısıtlayıcı tedbirlere vatandaşlarımızın daha bir titizlikle uyum göstermesinin sonuçlarını almayı umuyoruz. Gerek tedbirlerin uygulamaya konması, gerek uyumun ve sonuçlarının takibi yönünde Bakanlık olarak yoğun bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, ülkenin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerinin, hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağladığına işaret ederek, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, öncelikle aşı konusundaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Yapılan sözleşmeye bağlı olarak Türkiye'ye ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır.

Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.

Bilim Kurulu'muz, ayrıca aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunmuştur."

Euronews Türkçe

Etiketler: Fahrettin Koca, yerli aşı, açıklama
Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer'

    Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısını Devlet Başkanı yaptıracak

    Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    Ders mi oyun mu?

    ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Pakistan'dan tepki

    'Uzun bir aradan sonra günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti'

    'Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığına dair kanıtlar inandırıcı'

    ABD, İsviçre ve Vietnam'ı 'kur manipülatörü' ilan etti

    YouTube, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı

    İngiltere'de 130 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

    Erdoğan'dan ABD'ye 'yaptırım' tepkisi

    İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

    'Suudi Arabistan, yüzlerce göçmene insanlık dışı muamele ediyor'

    Ruhani: Trump'ın gidişinden dolayı çok mutluyuz

    İspanya Başbakanı: Türkiye ile yapıcı diyalog kurmalıyız

    Yunanistan savunma bütçesinde artışa gitti

    Sığır ve kümes hayvanlarının Kovid-19'u yaymadığı açıklandı

    Honda, ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracını geri çağıracak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çare seçim ve doğru alternatif
    Nurefşan Özkan

    Babamın ardından...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 2
    Cevher İLHAN

    “Yolsuzluk endeksi”nde geriye gidiş
    Faruk ÇAKIR

    Yahya Alkın Hocamızın ardından
    Süleyman KÖSMENE

    İslâmiyetin özünden neden uzaklaştık?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdurrahman AYDIN

    Hediye kabulündeki hassasiyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kürt-Teâli ve İngiliz siyaseti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.