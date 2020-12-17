Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halihazırda bir inaktif aşının Faz I klinik çalışmasında sona gelindiğini ve Faz II çalışmalarına hazırlanıldığını açıkladı. Koca "eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır," dedi.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, Türkiye'de de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediğinin ifade edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de can almaya devam ettiğini ve bütün kurumlarla, mücadelenin sürdüğünü ifade eden Koca, "Son birkaç hafta içinde uyguladığımız kısıtlayıcı tedbirlere vatandaşlarımızın daha bir titizlikle uyum göstermesinin sonuçlarını almayı umuyoruz. Gerek tedbirlerin uygulamaya konması, gerek uyumun ve sonuçlarının takibi yönünde Bakanlık olarak yoğun bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, ülkenin seçkin bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu üyelerinin, hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun çalışmalarıyla bu sürecin yönetilmesine önemli katkı sağladığına işaret ederek, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, öncelikle aşı konusundaki gelişmelerin değerlendirildiğini aktardı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Yapılan sözleşmeye bağlı olarak Türkiye'ye ilk partisinin gelmesi beklenen inaktif aşının gelişinden itibaren yürütülecek strateji üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Temin edilecek aşı miktarının artırılması ve alternatif aşı teminine ilişkin çalışmalar ve görüşmeler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Bu arada umut vadeden yerli aşı çalışmalarımızın orta ve uzun vadede sorunun çözümünde rol alacağı belirtilmiştir. Halihazırda bir inaktif aşımızın Faz I klinik çalışmasında sona gelinmiş ve Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır. Eş zamanlı olarak 2 inaktif ve 2 adenövirus temelli aşı ile bir virüse benzer parçacık aşısı da Faz I aşamasına gelmiş ve gerekli incelemelerden sonra ilk araştırma ürünleri üretilerek devreye alınacaktır.

Ancak öncelikle erken dönemde yapılacak olan aşılamaya odaklanmanın önemi dile getirilmiştir. Ülkemizde bir inaktif (sinovac) bir de mRNA (pfizer) aşının Faz III çalışmaları sürmektedir. Bir adenövirüs (sputnik V) aşısının da Faz III öncesi kronik toksisite çalışmaları yürütülmektedir. Bu aşının da en kısa sürede Faz III çalışmasının başlaması beklenmektedir. Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında, ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.

Bilim Kurulu'muz, ayrıca aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunmuştur."