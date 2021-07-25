Fahrettin Koca: Kontrolü ele alalım

Sağlık Bakanı Koca, artan vaka sayısına dikkat çekerek, "Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım” dedi.

Türkiye genelinde vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından aşılamanın önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında 23 milyon kişinin henüz 2. Doz aşısını olmadığına dikkat çekerek, "2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi.

Okunma Sayısı: 298

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.