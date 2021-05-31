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31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

31 Mayıs 2021, Pazartesi 17:44
Prof. Dr. Hülya Kayıhan, dünya genelindeki ölümlerin yüzde 6'sının fiziksel hareketsizliğe bağlı yaşandığını dile getirdi.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "1. Ulusal Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu'nda" dünya genelinde fiziksel hareketsizliğin yaygın bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Fiziksel hareketsizliğin insan vücuduna pek çok olumsuz sonucu olduğunu belirten Kayıhan, dünya genelindeki ölümlerin yüzde 6'sının fiziksel hareketsizliğe bağlı yaşandığını dile getirdi.

Kayıhan, hareketsiz yaşamın diyabet, hipertansiyon gibi pek çok hastalığa neden olduğuna dikkat çekerek, "Meme ve kolon kanserinin yaklaşık yüzde 21-25'i, diyabetin yüzde 27'si, iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olarak karşımıza fiziksel hareketsizlik çıkıyor." dedi.

Kayıhan, fiziksel hareketsizliğin önüne geçmek için hareketli bir yaşam benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Hareketli ve aktif bir yaşamın, pek çok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını anlatan Kayıhan, şunları kaydetti:

"Fiziksel aktivite; kişinin bedensel, ruhsal, entelektüel, sosyal ve çevresel iyi olma halini geliştirme ve korumada etkilidir, kalp hastalıkları, obezite, yüksek tansiyon, diyabet, osteoporoz ve bazı kanser türlerinden korunmada en etkin ve en ucuz ilaçtır.

Fiziksel aktivite, kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini, daha canlı, hareketli ve huzurlu olmasını sağlar. Hareket kısıtlaması olan kişiler için sağlığı koruyup geliştirir, hareketsizliğin yol açtığı hastalıkların oluşumunu da önler."

AA

Etiketler: egzersiz
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