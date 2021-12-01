Fizyoterapistler yatak satacak

Lova Yatak, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile güçlerini birleştirerek rahatlığı yeniden tanımladı. Lova Yatak, farklı vücut tipleri, yatış pozisyonları ve uyku ihtiyaçlarına göre en doğru ve rahat yatağı üretmek için, Türkiye Fizyoterapistler Derneği ile bir araya geldi.

Ankara’da kurulan Ar-Ge merkezinde, fizyoterapistlerle birlikte, kişilere rahat ve sağlıklı bir uykunun kapılarını aralayacak yataklar geliştirilerek Türk insanının uyku sağlığı adına önemli bir adım atılacak. İş birliği kapsamında her Lova mağazasında fizyoterapi uzmanı istihdam edilecek; böylece kişiler kendileri için en doğru yatağı seçerken fizyoterapistlerin danışmanlığına başvurabilecekler. Ekonomi Servisi

Okunma Sayısı: 79

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.