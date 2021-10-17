Gelecekte ilaç ham maddesi bulunmayabilir

Biyoçeşitliliğin azalması insanoğlunun gelecekte ilâç bulmasını zorlaştırabilir. Amerikalı araştırmacılara göre tıbbî tarım alanında daha sürdürülebilir yöntemler tercih edilmezse hayatî ilâçların ham maddesi olan tıbbî bitkiler de tükenebilir.

Dünyada biyoçeşitlilik giderek azalıyor, ölümcül hastalıklara yönelik ilâçların üretilmesi ise zorlaşıyor. ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi’nde yapılan araştırma bu tehlikeye dikkat çekti. Buna göre, insanoğlu gelecekte ilâç ham maddesi bulmakta sıkıntı yaşayabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre temel hastalıklara yönelik ilâçların yüzde 11’i çiçekli bitkilerden üretiliyor.

İlaçta ‘biyoçeşitlilik’ alarmı

Bilim dünyası, bitki ve mantarların ürettiği bazı kimyasalları hâlâ sentetik olarak üretemiyor. Bu da biyoçeşitlilik azaldıkça kanser gibi hastalıklar için üretilen ilâçlarda tedarik sıkıntısı yaşanabileceği anlamına geliyor. Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan penisilin gibi ilâçlar için de durum benzer.

Doğal kaynakların sömürülmesi, istilâcı türlerin gelişmesi, tarım alanlarının yanlış kullanımı ve şehirleşme biyoçeşitliliğin başlıca düşmanları.

Sürdürülebilir yöntemlere dikkat çekiliyor

Uzmanlar, hayatî öneme sahip tıbbî bitkilerin toplanması ve işlenmesinde daha sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması gerektiği görüşünde. Günümüzde biyoçeşitliliğin azalma oranı, tabiî sürece kıyasla 10 bin kata kadar daha hızlı ilerliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın verilerine göre 50 yıl içinde vahşi türlerin nüfusu en az üçte iki oranında düştü. Yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin üçte biri ise soyu tükenme tehlikesi altında.