Gençler sigarayı azaltıyor

2020’de yüzde 20 olan 15-24 yaş grubunda sigara kullanım oranı 2022’de yüzde 13’e geriledi.

Milyonlarca kişinin ölümüne yol açmaya devam eden sigaranın dünya genelinde gençler arasında kullanımı azalıyor. Sigara kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve bireyleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her yıl 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde organize edilen günün bu yılki teması “çocukları tütün endüstrisinin müdahalesinden korumak” olarak ilan edildi. DSÖ’nün küresel tütün kullanımına ilişkin bu yıl yayımladığı rapora göre, küresel çapta 2020’de yaklaşık yüzde 20 olan 15-24 yaş grubunda sigara kullanım oranı 2022’de yaklaşık yüzde 13’e geriledi. Dünya genelinde 13-15 yaş arası çocukların ise yaklaşık yüzde 10’u tütün mamulü tüketirken, toplam kullanıcı sayısının 37 milyonu bulduğu belirtiliyor. DSÖ’nün bu yıl paylaştığı rapora göre, dünya genelinde tütün mamulleri tüketen kişi sayısı düşüyor. AA

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