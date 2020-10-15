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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Grip aşısında vakit daralıyor

15 Ekim 2020, Perşembe
Türk Eczacıları Birliği, “Grip aşısında vakit daralıyor! Grip aşısına talebin geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli yüksek seviyede olduğunu gösteriyor” dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), grip aşısına ilişkin yeni bir uyarıda bulundu. TEB yaptığı açıklamada, henüz ülkeye gelmemesine rağmen aşıya talebin fazlalığına işaret ederek, “Türkiye’nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyaç bulunduğunu” belirtmişti. Duvar’ın haberine göre, TEB’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bir kez daha uyarıyoruz: Grip aşısında vakit daralıyor! Sahadan edindiğimiz bilgiler, grip aşısına talebin Covid-19 pandemisi sebebiyle geçtiğimiz yıllara oranla bir hayli yüksek seviyede olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı. 

10 milyon civarında aşıya ihtiyaç var 

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Tedarikçi firmalar tarafından yapılan açıklamalar ise ülkemize gönderilecek aşı miktarının talebi karşılamayacağını açıkça gösteriyor. Geçtiğimiz yıl grip aşıları aralık ayında ülkemize gelmiş ve pandemi olmamasına rağmen ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmıştı. Ülkemizde pek çok farklı coğrafi bölgenin bulunması sebebiyle yaşanan iklim farklılıkları da göz önüne alındığında grip mevsimi başlamış durumda. Grip aşılarının ise 15 Ekim tarihinden sonra, 1,5 milyon doz civarında geleceği bilgisi mevcut. Halk sağlığı uzmanları salgın sürecinde 65 yaş üzeri, 5 yaş altı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin zatürre ve grip aşısı olmasının önemine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanların, hamilelerin, bakımevinde veya toplu yaşam alanlarında yaşayanların, ilâç kullanan şeker hastalarının, böbrek yetmezliği olan kişilerin, bağışıklık sistemlerini zayıflatacak bir hastalığı olanlar ya da ameliyat olanların sağlık çalışanlarının grip aşısı olmaları tavsiye ediliyor. Tüm bu parametreler göz önüne alındığında Türkiye’nin bu süreci sorunsuz atlatabilmesi adına 10 milyon civarında aşıya ihtiyacı olduğu söylenebilir.”

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Grip aşısı sayısı arttırılmalı 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, alınacak grip aşısı sayısının arttırılması ve risk gruplarının grip aşılarını, aynı raporlu kişilerin ilâçlarını alabildiği gibi reçetesiz olarak eczaneden temin edebilmesi gerektiğine vurgu yaptı. COVID19 devam ederken diğer yandan da influenza yani mevsimsel grip sezonuna giriyoruz. COVID19 sebebiyle Ekim ayı ile birlikte influenza ve pnomococ aşılarına talebin arttığına dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “ortak risk grupları olan bu hastalıklarda aşılanmanın önemine inanıyoruz, ancak herkese grip aşısı yapmanın mümkün olmayacağı da gerçek” diyor. Pnömococ (zatürre) aşılarında da yakın dönemde aşı sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Dr. Özlem Sezen, Sağlık Bakanlığı’ndan talepleri olduğuna dikkat çekerek “influenza (grip) aşıları için de riskli grupları belirleyerek tanı kodlarının eczanelere bildirilmesi ve aynı raporlu ilâçların eczaneden temini gibi grip aşılarının da bu gruplara öncelik tanınarak verilmesini istiyoruz. Bu şekilde bizler de eczacılar da hastalarla karşı karşıya gelmemiş olacağız” dedi.

İstanbul – Yeni Asya 

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