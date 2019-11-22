Güçlü aile, güçlü toplum

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mevlid-i Nebi Haftası faaliyetleri kapsamında düzenlediği uluslar arası “Peygamberimiz ve Aile” konulu sempozyum, Alanya ilçesinde bir otelde başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cehaletin ve zulmün hüküm sürdüğü, merhametin, erdemin ve hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönemin, son peygamberin gelişiyle ilmin ve adaletin aydınlığında Asr-ı Saadete dönüştüğünü söyledi.

Peygamber’in (asm) sünnetinin, Kur’ân’ın hayata dönüşmüş şekli olduğunu belirten Erbaş, “Sünnet-i Nebi, Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağıdır. Onu göz ardı ederek İslâm’ın anlaşılması ve yaşanması mümkün olmadığı gibi Allah Resulüne (asm) saygısızlık olarak algılanacak, tavır ve üslûpların da mü’min tavrıyla bağdaştırılabilmesi mümkün değildir” dedi. Aile kavramının önemine değinen Erbaş, ailenin, sadece maddî bir beraberlik değil, bedenlerin yanı sıra kalpleri ve duyguları birleştiren, ruhları sükûnete erdiren muhteşem bir birliktelik olduğunu kaydetti. Erbaş, şunları söyledi: “Aile bizim geçmişimizi geleceğimize bağlayan bir köprüdür. Zira ailenin, nesli muhafaza etmek gibi önemli ve vazgeçilmez bir işlevi vardır. Ailenin nesli muhafaza etme bilinciyle kurulduğu toplumlar, gelişmiş ve medeni toplumlardır. Dine, hayata, topluma ve insanın var oluşuna dair sağlıklı bir zihniyet, aileden başka hiçbir içtimaî kurum veya kuruluşta doğup gelişemez. Güçlü toplum, ancak güçlü aile bağları ile kurulur. Huzurlu toplum, ancak ailede huzurun tesisiyle oluşur.”