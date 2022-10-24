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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

'Hastaneler ilaç alım satımının yapıldığı yer değil'

24 Ekim 2022, Pazartesi 22:30
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bazı kanser ilaçlarının 2015 yılından beri hastanelerden temin edilmesi ile ilgili, “Hastaların serbest eczanelerden ilaç temin etmesi en güvenilir, en sağlam ve en ekonomik yöntemdir. Pahalı ilaçları devletin saklamasının, korumasının ve tedarikini sürekli kesintisiz devam ettirmesinin bu yöntemle mümkün olmadığı net bir şekilde görülmektedir. Hastaneler, ilaç alım satımının yapıldığı değil tedavinin uygulandığı yerlerdir. Herkes asli görevine dönsün” dedi.

Saydan, dün yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılından beri kanser ilaçlarının birçoğunun tasarruf amacıyla eczanelerden alınarak hastanelere verilmesinin yol açtığı sorunlara dikkat çekti. 

EN GÜVENİLİR ECZANELER

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Hastaların serbest eczanelerden ilaç temin etmesi en güvenilir, en sağlam ve en ekonomik yöntemdir” diye konuştu.

BÖYLE TASARRUF OLMAZ

Saydan, “2015 yılının temmuz ayında, tasarruf amacıyla kanser ilaçlarının birçoğu eczanelerden alınarak hastanelere verildi. Kanser ilaçlarının eczaneler yerine hastanelerden verilmesi ve böylece kullanılmayan ilaçların atılmasının, dolayısıyla ilaç israfının önlenmesi amacıyla başlatılan bu uygulama, ciddi sorunlara neden oluyor. Sık sık basında hastanelerden çalınan ilaçlarla ilgili haberler yer alıyor. En son yaşanılan durum da göstermiştir ki bu uygulama devlete tasarruf getirmiyor, getirmeyecek. İlk günden beri bunu defalarca vurguladık. Devlet, ilaç alıp satmaz. Devlet, hizmeti satın alır, çünkü alınan hizmet daha ucuz olur” şeklinde konuştu.

Ankara - anka

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