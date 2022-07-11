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12 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Hatırlatma dozuna ilgi yoğun

11 Temmuz 2022, Pazartesi 21:45
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı

 

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor.

Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.

"Hatırlatma dozunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum"

Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum." dedi.

"e-Nabız'da görür görmez randevumu aldım"

Sağlık çalışanı 24 yaşındaki Kübra Demir de randevu alarak hatırlatma dozunu olmaya geldiğini anlattı. Sağlık çalışanı olması nedeniyle de hemen aşısını olmak istediğini söyleyen Demir, Kovid-19'un hafif geçirilebilmesi, toplumda yayılımının engellenmesi açısından hatırlatma dozunun önem taşıdığını ifade etti.

28 yaşındaki Abdülhamit Demir, "e-Nabız'da görür görmez hemen randevumu aldım. 4. dozumu oldum şu an. Tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Her gün bir sürü insan bu hastalık yüzünden sevdiklerini kaybediyor. Hastalığın daha rahat atlatılabilmesi, hastalığın yayılımının engellenmesi için hatırlatma dozu olunmalı." diye konuştu.

Eskişehir

Bakanlığın yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımlaması üzerine Eskişehir'de yaklaşık bin kişi aşı randevusu aldı.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Yunusemre Devlet Hastanesine gelen kişiler, aşı polikliniği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hatırlatma dozunu yaptıran Ece Canpolat, gazetecilere, aşıların hastalıktan korunmak için önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının çağrısı üzerine daha önce 3 doz aşı yaptırdığını belirten Canpolat, "Vakaların son günlerde artış göstermesinden dolayı tedirgin oldum, o yüzden gelip aşımı yaptırdım." dedi.

İbrahim Türk ise yoğunluğun normal olduğunu, bu durumun aşıya rağbet edildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Aşının önemine dikkati çeken Türk, "Herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kötü durumlarla karşılaşmamak için herkes aşı olmalı." diye konuştu.

Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişiler, hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından birini tercih edebiliyor.

AA

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