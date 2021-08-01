Hava kirliliği kanser vak’alarını arttırıyor

Hindistan’da doktorlar, hava kirliliğinin, akciğer kanseri başta olmak üzere hastalıkları daha da artırmasından endişe ediyor.

Akciğer Bakım Vakfının kurucusu, ödüllü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arvind Kumar, “Hava kirliliğini ciddiye almazsak önümüzdeki on yılda sadece akciğer kanseri değil, her türlü akciğer hastalığı salgınıyla karşı karşıya kalacağız.” dedi. Kumar, yirmi yıl içerisinde kalp hastalıklarının yerini akciğer hastalıklarının alacağını belirtti. Medanta Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Göğüs Onko-Cerrahisi ve Akciğer Nakli Enstitüsünün de başkanı olan Kumar, 2012-2019 dönemindeki akciğer kanseriyle ilgili verileri, 1988-1998 dönemiyle karşılaştırdı. Araştırmasında, 1988-1998 yıllarında kanser hastalarının yüzde 90’ının sigara içtiğinin tespit edildiğini belirten Kumar, “Şaşırtıcı ve dehşet verici şekilde, 2019 çalışmasında, hastaların yüzde 50’sinin sigara içmediğini gördük.” diye konuştu. AA

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