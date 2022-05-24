Her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu

Sabri Ülker Vakfı ve The Nutrition Society ortaklığında Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Sağlık İçin Beslenmenin Rolü” konferansı, dengeli beslenmenin toplum sağlığının geleceği için oynadığı kritik öneme dikkat çekecek.

En son araştırmalara göre Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konusunda yetişkin nüfusun büyük kısmı “yetersiz” veya “sorunlu” bilgi düzeyine sahip. Beslenme konularında eksik veya hatalı bilgi edinme yani yetersiz sağlık okuryazarlığı, Türkiye’de obezite ve aşırı kilolu olma durumunu, erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 28’e taşıyor. Bireylerde eğitim düzeyi düştükçe hastalık oranı da artıyor. Sabri Ülker Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’de her 5 kişiden 1’inin aşırı kilolu ya da obez olduğuna da dikkat çekildi. Musa Aydın - İstanbul

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