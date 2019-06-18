Her mutsuzluk depresyon mudur?

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, “Her mutsuzluk, depresyon değil” açıklaması yaptı.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, her mutsuzluğun depresyon olmadığını belirterek, doğru ve uygun tedavi uygulandığında depresyonun tam düzelmeye giden bir hastalık olduğunu duyurdu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü’nden yapılan açıklamada, depresyonun; ciddî şahsî, ailevî, sosyal ve toplumsal kayıplara yol açabilen, maliyetinin çok yüksek, buna karşın doğru teşhisle tedavi başarısı yüksek psikiyatrik bir hastalık olduğu belirtildi. Depresyonun hayat boyunca görülme oranının yüzde 5 ila 11 arasında değiştiği, kadınlarda görülme riskinin erkeklere göre 2 kat olduğu aktarılan açıklamada, “Yapılan araştırmalar, herhangi bir yılda kadınların yüzde 13’ünün, erkeklerin ise yüzde 8’inin depresyonda olduğunu gösteriyor. Başlangıç yaşının çoğunlukla 20’li ve 40’lı yaşlar arasında olduğunu belirten Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, ailesinde depresyon olanlarda depresyon riskinin 1,5-3 kat daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Depresyonun en önemli belirtilerinden biri intihar düşüncesi

Açıklamada, depresif hastaların basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çektiği, bu hastaların iş, aile, para ve kendi sağlıkları ile aşırı biçimde kafalarının meşgul olabileceği ve enerji seviyelerinin azalabileceği, bu dönemde umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygısında düşme ve suçluluk duyguları, intihar düşüncesi ve eylemlerini daha sık gündeme getirebildiği aktarıldı. Yoğun anksiyete belirtilerinin depresyonda intihar girişimleri için belirleyici bir etken olduğu belirtilen açıklamada, depresif bozukluğu olan hastaların intihar riskinin yüzde 20 ila 40 arasında olduğu, bununla birlikte iştah ve kilo kaybı, uyku bozukluğu, dalgınlık ve unutkanlığın da yaşanabildiği bildirildi. Açıklamada, depresyon tedavisi için iyi bir hekim-hasta ilişkisinin öncelikli olduğu vurgulanarak, depresyonda ilaç tedavileri, psikoterapiler ve diğer tedavi yöntemleri (EKT, uyku yoksunluğu tedavisi, ışık tedavisi ve benzeri) olduğu bildirildi.