Her vak’a hastadır

Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vak’a hasta değildir” açıklamasına “Üstüne basa basa söylüyorum, tıpta her vaka hastadır” diyerek tepki gösterdi.

Pala, “Sayın Bakan’ın yaptığı açıklamanın bilimsel bir temeli yoktur. Üstüne basa basa söylüyorum tıpta, her vaka hastadır. Dolayısıyla “Semptom gösteriyorsa hastadır, yoksa bunlar önemli değildir” gibi açıklamalar tamamen verilerin halktan gizlenmesi sorununun gündeme gelmesini engellemek için öne sürülen ve hayatta bir karşılığı olmayan gerekçelerdir” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, şeffaflık eksikliğinin güveni sarstığını söyleyen Pala, “Bugün itibarıyla Sağlık Bakanı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hiçbir rakam bizim açımızdan değerlendirilebilecek bir rakam olma özelliğini taşımamaktadır. Dolayısıyla bu sayılara dayalı bir analiz yapmak, önümüzü görmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.