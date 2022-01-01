Bizim Aile Dergisi Ocak 2022 sayısında, “İktisat ve kanaat hazinedir” kapak başlığıyla çıktı.

Kübra Örnek Korkmaz - İSTANBUL

kubraornek@yeniasya.com.tr Yeni yılın ilk sayısıyla 34. yılına giren Bizim Aile dergisi, bu ayki konusunu Risale-i Nur’daki iktisat prensipleri olarak belirledi. Ekonomideki çalkantılı durumun dengelenmesine vesile olması açısından, İktisat Risalesi esas alınarak hazırlanan kapak konumuzu istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar. Ekonomik problemler ve çözüm tavsiyeleri Doç. Dr. Hakan Murat Arslan, kapak yazısında günümüz ekonomik problemlerini ve çözüm tavsiyelerini anlatıyor. Diğer kapak yazılarımızda İktisat Risalesi’ndeki nüktelerden değerlendirmeler yaptık. Psikolog Fatma Vildan Sandal, Röportaj sayfamızda mahremiyet eğitimine dair sorularımızı cevaplıyor. Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta bir yöntem: Bach çiçekleri terapisi”ni ele alıyor. Evde enerji tasarrufu için tavsiyeler Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda yeni yılda sağlıklı tavsiyeler veriliyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda evde enerji tasarrufu için yapılması gerekenleri söylüyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Pırasalı köfte tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Mutfak Kitaplığı, Hanımlar Rehberi’nin ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor.

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