İlaç yokluğu alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı 2022 ilaç fiyatlandırmasında 1 Euro karşılığını 6,2925 Türk Lirası olarak belirledi ancak güncel kurun 16 Türk Lirası seviyesine yükselmesi, ilaç sevkiyatında aksamalara neden oldu.

İlaç ithalatının yanı sıra yurt dışından hammadde ve yardımcı madde tedarikinde de sorunlar arttı. İlaç temini ve fiyatları konusundaki belirsizlik sürerken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu, 508 kalem ilaca yüzde 1-200 oranında “fiyat artışı” gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlık sektöründeki pek çok isim önümüzdeki aydan itibaren ilaç sıkıntısının büyüyebileceği görüşünde. Türkiye’de ilaç yokluk seviyesinin alarm verdiği uyarısı yapan uzmanlar, çözümün doğru ve akılcı politikalarla kalıcı bir adımdan geçtiğini savundu. Haber Merkezi

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