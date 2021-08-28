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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:37
Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 538,10 ile Rize oldu.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Haritada yer alan verilere göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 147, Ankara'da 176, İzmir'de ise 46 olarak kaydedildi.

Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olarak açıkladı.

NTV

Etiketler: haftalık vaka sayısı
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