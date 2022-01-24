İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede

8-14 Ocak arasında 100 bin kişi içinde görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İstanbul, 1571,46 ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8-14 Ocak haftasında 100 bin kişide görülen yeni vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

En çok vaka görülen iller

En çok vaka görülen illerin başında İstanbul geliyor. Onu 1427,50 ile Eskişehir, 1410,74 ile Bingöl, 910,88 ile Kırklareli, 800,55 ile Kocaeli takip ediyor.

En az vaka görülen iller ise 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari, 37,82 ile Şanlıurfa, 41,84 ile Ağrı, 52,34 ile Adıyaman olarak açıklandı.

Vakaların en çok arttığı iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

"Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon."