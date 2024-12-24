İşitme kaybı yaşayanlara müjde

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, halk arasında “biyonik kulak” olarak bilinen “koklear implant” uygulamasının işitme kaybı yaşayan hastalara umut olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne’ye gelen Doç. Dr. Ocak, “İşitme kayıplarıyla ilgili en çok gördüğümüz rahatsızlık iç kulağa bağlı sinirsel bir işitme kaybı yaşanması. Bazen işitme kaybı o kadar ilerliyor ki artık normal işitme cihazlarıyla kişi duyamaz hâle geliyor ve cihazlar işe yaramıyor.” dedi.

Ocak, duyma yetisinin ortadan kalktığı işitme kaybı durumlarında hastalara koklear implant uygulaması yapıldığını aktardı.

“Müthiş bir teknoloji”

Koklear implantın halk arasında “biyonik kulak” olarak adlandırıldığını anlatan Ocak, “İnsanın beş duyusu var, kaybedilmiş bir duyunun yapay olarak yerine konulabildiği tek teknoloji olduğunu belirtebilirim.” dedi.

Ocak, koklear implantın fayda sağlamadığı nadir durumlarda ise işitmenin beyindeki merkezine beyin sapı implantı yerleştirildiğini dile getirdi.