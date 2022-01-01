Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telsizden sağlık çalışanlarına seslenerek, "Son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta artmadığını görüyor olmamız sevindirici bir durum. O nedenle yeni dönemde özellikle vatandaşlarımızın kişisel tedbirleri daha da bu anlamda önemle, hassasiyetle uygulamalarının önemi daha da artmış oldu." dedi.

Bakan Koca, Üsküdar'daki İstanbul 112 Nakil Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından sağlık çalışanlarına telsizden seslenen Bakan Koca, "İstanbul Anadolu 112 Komuta Merkezinden tüm istasyonlara, beni sesimden herhalde tanıdığınızı düşünüyorum. Siz değerli 112 çalışanlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar ve iyi mesailer diliyorum. 2022'nin huzurlu, mutlu ve güvenli bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, sağlık çalışanları olarak son iki yılı zorlu bir dönem olarak geçirdiklerine işaret ederek, başta hekimler olmak üzere, bütün sağlık çalışanlarının insan üstü bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Bu özveri ve fedakarlığa bütün milletin bu dönemde şahit olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önerisi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edildi. Bizim için her yıl ve her gün sağlık çalışanlarının. Gelecek günlerin daha sağlıklı, huzur ve güvenle geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Özellikle bugün İstanbul'dan yeni yıla girmenin bir anlamı var. Bildiğiniz gibi son dönem Omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahidiz. Bugün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk. Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta artmadığını görüyor olmamız sevindirici bir durum. O nedenle yeni dönemde özellikle vatandaşlarımızın kişisel tedbirleri daha da bu anlamda önemle, hassasiyetle uygulamalarının önemi daha da artmış oldu. Yeni yılın özellikle sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu, güvenli ve hasta-hekim ilişkisinin, hizmet ortamının daha güvenli verildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da arttığı bir yıl olması için hep birlikte çaba göstereceğimizi özellikle söylemek istiyorum."