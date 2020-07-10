'İstanbul'daki tüm dolmuşlardan söz istiyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." AA

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