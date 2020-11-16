İstanbul’un ‘en riskli’ ilçeleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç, “Verilerle İstanbul Profili-Covid-19 İstanbul” başlıklı bir rapor hazırladı.

Aykaç’ın raporuna göre, İstanbul açısından Covid-19 yaygınlığı yaş dinamiğinden önemli ölçüde bağımsız ilerledi. Raporda, riskin 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin aksine, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelerde oluştuğu ortaya kondu. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Küçükçekmece Mart ayı boyunca İstanbul’da yaşanan ulaşımsal hareketliliğin asıl sebebinin mavi yakalıların Covid-19 açısından yüksek risk grubunu oluşturduğunu ortaya koyan raporda, şu tesbitlere yer verildi: “Mavi yakalıların ikamet ettiği Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, D-100 hattı ve Küçükçekmece hastalık açısından en riskli yerler olduğu anlaşılmıştır. Kurtköy, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Tuzla ise Anadolu Yakası’nın en riskli bölgeleri olmuştur. Hareketlilik, İstanbul’da Kovid-19 salgınında artışa neden olmuştur.”

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