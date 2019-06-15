‘Kahvaltı mutlaka yapılmalı’

Uyku sırasında kan şeker seviyesi gittikçe düştüğünden, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemiz daha da düşmeden, uyandıktan itibaren 1 saat içerisinde mutlaka kahvaltı yapmalıyız.

Sağlıklıyaşam haber sitesinde yer alan habere göre, sabah doğru bir şekilde yapılan bir kahvaltı gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlayacaktır. Sağlıklı bir şekilde kahvaltı yapmak için öncelikle tükettiğimiz karbonhidratları, “komplex karbonhidrat” olarak adlandırılan karbonhidratlardan tercih etmeliyiz. Bu tür karbonhidratlar, şeker seviyesini daha yavaş yükselteceğinden, daha yavaş bir şekilde düşmesine yardımcı olacaktır. Böylece vücuda daha uzun süreli enerji sağlanacağını vurgulayan Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, kahvaltıların olmazsa olmazı arasında yer alan proteinlerin tüketimine ise dikkat edilmesi gerektiğini, mutlaka her sabah kahvaltısında proteinli (yumurta, peynir, süt) bir besine yer vermemizin, sağlığımız açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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