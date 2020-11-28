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29 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Kayıplarımız artıyor

28 Kasım 2020, Cumartesi 21:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin, “Ağır hasta sayımız 5000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor” dedi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 592 kişi oldu. Son 24 saatte, 177 kişi vefat etti, 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616’ya yükseldi. Bugün 177 kişinin vefat etmesiyle Mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü. Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981’e ulaştı. Hasta sayısı 481 bin 198, vefat sayısı 13 bin 191, ağır hasta sayısı 4 bin 816, aktif hasta sayısı 75 bin 391 oldu. 

En güvenli yer evimiz

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tesbit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı: “Bugün tesbit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir.” 

AA

Etiketler: kayıp
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