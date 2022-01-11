Korona hastalarının ilâcına destek kaldırıldı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, Kovid-19’da kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilâçta üretici firmanın devlet indirimini kaldırdığını duyurdu.

Özcan, şunları söyledi:

“Ülkemizde bir ilâcın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanabilmesi için devlete yapması gereken bir indirim vardır. Her kutu ilâçta üretici firma tarafından taahhüt edilen indirimdir bu. Ancak geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki ilâç firmalarından bir tanesi özellikle Kovid-19’da çok sıklıkla kan sulandırıcı olarak kullanılan yani pıhtı atmasını engelleyen bir ilâcında artık bu indirimi devlete yapmayacağını açıkladı. Bu ne demek? Bu ilâcın reçetelendirildiğinde her kutuda hastanın 116 TL’ye varan bir ekstra fark ödemesi durumu demek. Bu da tabiî ki cebinde parası olmayan vatandaşımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na dahil olmasına rağmen bu parası cebinde olmayan vatandaşımızın bu ilâca ulaşımına da büyük bir engel teşkil ediyor.”

İstanbul - anka