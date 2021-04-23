Kovid-19 kalıcı hasarlara yol açabiliyor

Düzce Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Güçlü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastalığa yakalananlarda kalıcı işitme ve koku kayıplarına neden olabildiğini bildirdi.

Erken dönemde test yaptırmanın önemine işaret eden Güçlü, “Biz uzmanlık alanımızda koku ve tat kaybı kısmına dikkat ediyoruz. Koku ve tat kaybı varsa oldukça yüksek ihtimal kişi virüse yakalanmıştır şüphesiyle bakılmalı. Diğer viral enfeksiyonlar da koku kaybı yapabiliyor ama bu kadar sık ve uzun süreli yapabilen bir virüs yok. Bu yaşanan koku ve tat kaybı koronavirüse özgü. Bunun için de ek bir tedavi şekli yok.” diye konuştu. Güçlü, koronavirüse yakalananların üçte ikisinin, hastalığı kalıcı bir etki oluşturmadan atlattığını dile getirerek, hastalığın geri kalan kısımda ise kalıcı izler bırakabildiğini anlattı.