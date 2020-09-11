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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Market ve pazar yerlerinde bu uyarılara dikkat!

11 Eylül 2020, Cuma 12:05
Dünya geneliyle Türkiye'de de artış eğilimine giren Kovid-19 vakaları nedeniyle, vatandaşların alması gereken bireysel tedbirlerin önemi daha da arttı.

Dünya geneliyle Türkiye'de de artış eğilimine giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle, vatandaşların alması gereken bireysel tedbirlerin önemi daha da arttı. Özellikle tedbirlere uyulmadığında temasın tehlikeli hale gelebileceği noktalardan pazar yerleri ve marketlerde zorunlu maske kullanımının yanı sıra "sosyal mesafenin korunması" büyük önem taşıyor.

Kovid-19 ile mücadelede, maske, hijyen ve sosyal mesafe en önemli üç tedbir olarak öne çıkıyor. Ancak toplu halde bulunulan mekanlarda koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallar bunlarla sınırlı kalmıyor. Özellikle pazar yerleri ve süpermarketler gibi gıda alışverişinin yapıldığı noktalarda tedbir alınmaması, hastalığın yayılma riskini artırıyor.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan sonra hem sektörlere hem de vatandaşa yönelik çok sayıda Kovid-19 rehberi yayımlandı, bunlar değişen ihtiyaca göre güncellendi.

Bir kısmı ağustosta yayımlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde de yer verilen, pazar yerleri ve marketlerde alınması gereken önlemler şöyle sıralanıyor:

"- Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtisi olanlar pazar yerine ve markete girmemeli.

- Pazar yeri ve marketlere girişte zorunlu olan maske, alışveriş boyunca çıkarılmamalı.

- Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan kısımlarının temizliğine özen gösterilmeli.

- Marketlerde sıra ve yoğunluk olabilecek ödeme noktaları ile dıșarıda bekleme alanı gibi yerlerde zemin üzerinde 1,5 metre arayla oluşturulan işaretlere uyulmalı. Diğer müşteriler veya satıcılara en az 3-4 adım mesafede olunmalı.

- Ambalajsız satılan sebze ve meyveler dokunarak seçilmemeli ya da tek kullanımlık eldiven kullanılarak seçilmeli.

- Market ve pazar alışverişi için gün içinde en sakin olabilecek saatler belirlenmeli, pazar ve markette uzun süre kalınmamalı.

- Marketlerde ödemeler mümkünse temassız kredi kartıyla yapılmalı.

- Pazar ya da marketlerdeki tuvaletler kullanıldıktan sonra eller su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanmalı, elleri kurutmak için sıcak hava üfleyen makine değil kağıt havlu kullanılmalı.

- Alışveriş sırasında ortak alanlardaki yüzeylere dokunulmaktan kaçınılmalı. Yüzeye dokunulması halinde hemen el hijyeni sağlanmalı ve eller ağız, burun veya göze değdirilmemeli."

Bu tedbirler dışında, vatandaşların çantasında yedek maske, kolonya ya da dezenfektan bulundurması, alışveriş sonrası eve geldiğinde elleri ile kollarını bol su ve sabunla yıkaması da öneriler arasında yer alıyor.

AA

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