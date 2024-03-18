Oruç iradeyi güçlendiriyor

Klinik Psikolog Hatice Keltek, “Orucun insan psikolojisine en önemli etkisi kişinin irade gücü ve öz denetimini güçlendirmesidir” dedi.

Ramazan ayının insan psikolojisine etkisini değerlendiren Klinik Psikolog Hatice Keltek, “Orucun insan psikolojisine en önemli etkisi kişinin irade gücü ve öz denetimini güçlendirmesidir. Araştırmalarda kişinin kendini kontrol etmesinin hayatın birçok alanında başarıyla ilişkili olduğu görülmektedir. İrade gücü ve yüksek öz denetim kişilerin sosyal ve akademik hayatta başarılı olması, sağlıklı beslenme alışkanlığı gibi hayatın bütününe dair birçok alan için önem taşır.” dedi. Psikolog Keltek, “Çeşitli araştırmalarda kişinin kendini kontrol etmesinin hayatın birçok alanında başarı ve pozitif sonuçlarla ilişkili olduğu görülmektedir. İrade gücü ve yüksek öz denetim gösterebilmek kişilerin hayatında akademik hayatta başarılı olmak, sağlıklı beslenme alışkanlığı gösterebilmek, sosyal ilişkilerinde başarılı olmak, hayatını belli bir anlam çerçevesinde belli bir amaca yönelik tutarlı bir şekilde ilerletebilmek gibi hayatın bütününe dair birçok alan için önem taşır.” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLI BİREYLER İÇİN TEDAVİ FIRSATI OLABİLİR

Yapılan ibadetlerde kişinin manevi bağıyla bağlantılı olarak güvenli ve huzurlu hissetmesinin psikolojik iyi oluşla ilişkisi olduğuna dikkat çeken Keltek, “Burada psikolojik iyi oluştan kastedilen psikolojik sağlamlık ve öz yeterlilik, gücün sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesidir. Örneğin; alkol bağımlısı olan bireylerin bu ayda kültürel, manevi ve pozitif duygularla alkole yaklaşmayabiliyor, aslında bireylerin gösterdikleri öz yeterliğini değerlendirip, tedavi sürecine girmeleri, doktor ve terapi desteği alarak bu durumu devam ettirip fırsata çevirmeleri, hayatlarında dönüşüm sağlayabilmeleri son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi