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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Pandemide çocukların babalarıyla ilişkileri güçlendi

20 Haziran 2021, Pazar 22:00
Yapılan bir araştırma, pandemi döneminde çocukların yüzde 70’inin babalarıyla ilişkisinin güçlendiğini ortaya koydu.

HABER: Sedat Serdar

Türkiye’de babaların pandemi döneminde çocuklarla oyun oynamadaki rolü araştırıldı. Araştırmada, babaların yüzde 61’inin çocuklarıyla daha fazla oyun oynadığı, yüzde 70’inin ise ilişkilerinin güçlendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 9.5 yıllık evli, yaşları 26 ile 58 arasında olan 220 babaya pandemi döneminde çocuklarıyla oyun oynama konusunda ne düşündükleri soruldu. Babaların yüzde 61.4’ü çocuklarla oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdığını ifade ederken, yüzde 66.4’üne göre oyun zamanları neşeli, mutlu ve çok eğlenceli geçti. Çalışmayı yapan araştırmacılardan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, “Oyun sayesinde babalar ilişkilerinin daha fazla güçlendiğini, daha iyi bir ilişki ortaya çıktığını ve çocukları ile aralarında eskisinden daha sıcak bir diyalog gerçekleştiğini söylediler. Bu da bu yılın babalar yılı olduğunu bize gösterebilir. Biliyoruz ki ebeveynler ve çocuklar çok zorlu bir pandemi döneminden geçti ve bu süreç içerisinde de babaların bir kısmı evde kaldı. Çocuklarla oyun oynamak babaların stresle, kaygıyla başa çıkmasında da çok işe yaradı” dedi. 

STRESLE BAŞA ÇIKMADA ETKİLİ OLDUĞU FARK EDİLDİ

Araştırmanın detaylarını paylaşan Çakmakcı, “Babalar çocuklarının oyun oynamasının, oyunun çocuğun hayatındaki yerinin, stresle, anksiyete gibi sorunlarla başa çıkmada ne kadar önemli olduğunu fark ettiler” ifadelerini kullandı. Babaların çocukların oyun seçimine karışmadığını belirten Çakmakcı, “Babalar çocuklarıyla oynarken aynı zamanda oyunu da yönlendirmemişler. Çocuğun seçimine bırakmışlar,‘Sen istediğin gibi oynayabilirsin, istediğin oyuncağı seçebilirsin, ben sana eşlik ederim’ demişler” diye konuştu. Türk babaların çocuk ruhundan anladığını söyleyen Çakmakcı, “İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre, çocuklar ebeveynleriyle oyun oynadıkları zaman kendilerini oynuyormuş gibi hissetmiyorlar. Aynı çalışmayı önceki yıllarda ülkemizde yaptım ve çocuklar ebeveynlerin yanında kendini ‘oynuyormuş gibi’ hissettiklerini söylemişlerdir. Bu da bizim ülkemizde oyun kültürünün ne kadar önemli olduğunu ve ebeveynlerin de oyuna ne kadar kıymet verdiğini gösteriyor” dedi.

BABALAR DA DEŞARJ OLDU

Babaların da çocuklar gibi iç dünyalarını oyuna yansıttıklarını belirten Çakmakcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babaların da oyunla deşarj olduklarını görmüş olduk. Babaların da çocuklar gibi aynı şekilde malzemeleri ve materyalleri kullanarak iç dünyasını oyuna yansıttığını gördük. Bu durum sadece çocuklar için değil her yaş için önemli. Babalar için de oyuncakların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.”

Babaların yüzde 77’sinin çocuklarıyla oyun oynamak için zaman ayırmaları gerektiğinin farkında olduğunu söyleyen Çakmakçı, “Sadece pandemi ve kapanma döneminde babalarımız zaman ayırmasın. İlerleyen dönemlerde, kendilerini de rahatlattığını da düşünerek oyunu bırakmamalarını öneriyorum. Her aile günde yarım saat oturup, hep birlikte oyun oynarsa bunun bütün aile bireylerini rahatlattığını hatta ilerde daha çok rahatlatacağını söyleyebiliriz” dedi.

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