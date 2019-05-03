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'Ramazanda uyku düzeninize dikkat edin'

03 Mayıs 2019, Cuma 13:59
Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Fidan, "Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor." açıklamasında bulundu.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sahurdan sonra uyunmaması gerektiğini belirterek, "Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor, bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında uyku düzenlerinde bazı değişikliklerin ortaya çıktığını belirtti.

İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçılmaması ve bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzar, toplam uyku süreleri ise azalır. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor. İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor."

Fidan, ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğine değindi.

Özellikle sahur sonrası uyanık kalmanın önemine işaret eden Fidan, "Ramazanda sahurdan sonra uyumayın. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor, bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Hafif yemekler yenilmesini, iftardan sonra ve uyumadan önce en az bir saat dinlenilmesini tavsiye eden Fidan, şunları kaydetti:

"Gece uykusu dışında gündüz uyumayın, uzanmayın, uyuklamaya çalışmayın. Gündüz uyumanın, gece uykusu üzerinde negatif etkileri vardır. Oruç nedeniyle sizin için normal olan süreden daha fazla uyumayın veya uyumaya çalışmayın. Yatak odanızın sessiz ve karanlık olmasını sağlayın. Isısını rahat edeceğiniz şekilde ayarlayın. Yatağınızda televizyon seyretme, kitap okuma gibi başka eylemlerde bulunmayın."

"Tok karnına asla uyumayın"

Doç. Dr. Vural Fidan, yemek yedikten kısa bir süre sonra uykuya dalan apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu kaslarının iyice gevşediğine ve hava pasajının kapandığına dikkati çekti.

Bu nedenle horlama şiddetinin arttığını, nefes durması sürelerinin uzadığını aktaran Fidan, "Nefes durmalarının uzaması, kandaki oksijenin de daha fazla düşmesine sebep olarak hastaların kalp ve damar hastalıkları yönünden riske girmelerine yol açmaktadır. Horlama yakınması olup sabahları yorgun ve baş ağrısı ile uyanan kişilerin, ramazanda mideyi yormayan hafif gıdalar tüketmesi, sahurda aşırı düzeyde yemek yememesi, sahur sonrası tekrar uyumak için yatmaması, gün içinde kısa süreli de olsa uyumaması gerekiyor. Tok karnına asla uyumayın." uyarısında bulundu.

AA

Etiketler: ramazan, sahur, uyku, insan
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