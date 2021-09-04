Sadece Sinovac olanlar risk altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsün sebep olduğu Kovid-19 hastalığı sebebiyle hastaneye yatan kişilerin yüzde 90’ının “tam aşılı olmayanlar” olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan uzman hekimler de, şu anda hastanelerin yoğun bakım birimlerinde Kovid-19 tedavisi görenlerin genellikle ya aşısız kişilerden ya da çift doz Sinovac aşısı üzerinden 4 ay geçmiş ve 3. doz aşısını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu söylüyor. Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, Kovid-19 sonucu ölenlerin yüzde 90’ının ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişiler olduğunu söyledi. Koca ayrıca şu anda aktif vak’aların yüzde 81’ini tam aşılı olmayanların oluşturduğunu belirtti. Bakan Koca ayrıca 2 doz Sinovac aşısının üzerinden 3 ay geçenlerin, 3. doz aşı olması gerektiğini vurguladı: “Özellikle elimizdeki veriler üçüncü aydan sonra bu koruyuculuğun azaldığını, yaşlı grupta ek olarak daha da düştüğünü gösteriyor. Yani 2 doz inaktif aşısı yaptırmış kişi rahat hareket etmemeli, 3 ay sonra yeni aşısını yaptırmalıdır.” BBC Türkçe’ye konuşan uzman hekimler de, şu anda yoğun bakımlarda Kovid-19 tedavisi görmekte olan hastaların genellikle ya aşısız kişilerden ya da çift doz Sinovac aşısı üzerinden 4 ay geçmiş ve 3. doz aşısını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu söylüyor.