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10 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

'Sağlık çalışanlarında aşılama başlamalı'

10 Ocak 2021, Pazar 16:44
Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre 339 sağlık çalışanı salgın sebebiyle öldü. İstanbul, Ankara, İzmir tabip odaları sağlık çalışanlarında aşılamanın bir an önce başlaması için çağrıda bulundu.

T24’deki habere göre İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Sürecin uzaması, sağlık çalışanlarının iş yükünün artması, izinlerinin ve dinlenme şartlarlarının ortadan kalkması, ciddî yorgunluğa sebep oldu. Buna bağlı olarak bağışık sistemlerinde de bir düşüş oldu” derken İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Ülkeler sağlık çalışanlarından aşılamaya başladı. Sağlık çalışanlarımız bir an önce aşılanmayı bekliyor” açıklamasını yaptı. 

Etiketler: sağlık çalışanları, aşılama
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