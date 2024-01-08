Sağlık sistemi alarm veriyor

Türkiye’de sağlık sisteminde yaşanan sorunlarda ilerleme sağlanamıyor. Hastaneler aşırı yoğunluktan randevu veremez hale geldi. Birçok kritik ilacın tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor.

Türkiye’de sağlık sisteminde yaşanan sorunlarda ilerleme sağlanamıyor. Hastaneler oluşan aşırı yoğunluk nedeniyle hizmet vermekte zorlanırken hastalar randevu alamamaktan şikayetçi. Özel hastanelere gidecek durumu olmayan milyonlarca vatandaş devlet hastanelerinde tedavi olmak için haftalarca beklemek zorunda. Yaşanan sıkıntılara son olarak ilaç sıkıntısı da eklendi. Eczaneler kritik ilaçların tedarikinde sorun yaşarken vatandaşlar ilaçların muadillerine bile ulaşmakta zorlanıyor. Öte yandan Türkiye’de sağlık hizmetlerinin içinde bulunduğu durum Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Bir Bakışta Sağlık 2023 Raporu’nda gözler önüne serildi.

Yaşam süresi en düşük 10 ülke arasındayız

38 OECD ülkesinin sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 9.2 olurken, Türkiye yüzde 4.3’le sondan üçüncü sırada yer aldı. Kişi başına düşen sağlık harcamalarında ise OECD ülkelerinin ortalaması 4 bin 986 dolarken, Türkiye 1.827 dolarla yine sıralamada en alt sıralarda yer aldı. OECD ülkelerinde bin kişi başına düşen doktor sayısı 2011’de 3.2’den 2021’de 3.7’ye yükseldi. Norveç, Avusturya, Portekiz ve Yunanistan’da bin kişi başına 5’in üzerinde seyreden doktor sayısı Türkiye, Kolombiya ve Meksika’da bin kişi başına 2.5 veya daha az olarak kaydedildi. Ayrıca Türkiye, yaşam süresinin en düşük olduğu 10 ülke arasında yer aldı. Haber 10’dan Nuray Tarhan’a konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin büyük kısmının şehir hastanelerinin kirasını ödemek için kullanıldığına dikkat çekti. Uğur, “Öyle görünüyor ki, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar yine yoğun iş yükü altında ezdirilmeye devam edecek” diye konuştu.