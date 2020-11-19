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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Salgın döneminde genel hasta sayısı yarıya düştü

19 Kasım 2020, Perşembe 09:22
Türkiye’de koronavirüs döneminde hastaneye başvurular yarı yarıya düştü.

Covid-19 bulaşmasından endişe eden vatandaşlar hastanelere gitmekten vazgeçti. Ancak hasta başına düşen maliyet bu dönemde yüzde 65 arttı. Mart-Temmuz ayını kapsayan 5 aylık dönemde hastanelere müracaat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47 düştü. Hasta sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen aynı dönemde hastaneye müracaat başına ortalama maliyet 151,4 TL oldu. Buna devlet, özel ve üniversite hastaneleri dahil. Oysa bu oran 2019 yılının aynı döneminde 91,8 TL idi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık harcamaları verileri koronavirüs salgınının Türkiye’de hayatı nasıl derinden etkilediğini gözler önüne sererken sağlık sektöründeki fiyat artışını da ortaya çıkardı. Covid-19 salgını halkın doktora gitme ve tedavi alışkanlıklarında radikal değişimi beraberinde getirdi. Veriler zorunlu ve acil haller dışında hastanelere gidilmediğini gösteriyor. Hastaneye müracaat sayısı Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayında düşmeye başladı. 2019 yılının Mart ayında hastaneye müracaat sayısı 49,9 milyon iken bu sayı 2020 yılında aynı dönemde 36,9 milyona geriledi.

Hastanelere müracaatta nisan ve mayısta keskin düşüş

Hastaneye müracaat sayısı asıl düşüşü nisan ve mayıs aylarında yaşadı. Nisan 2019’da 48,6 milyon olan hasta sayısı Nisan 2020’de 17 milyona geriledi. Mayıs 2019’da 47,1 milyon olan müracaat sayısı 2020’nin aynı ayında 15,2 milyona kadar düştü. Bu da yüzde 68 düşüş anlamına geliyor. Tedbirlerin yumuşamaya başladığı Haziran ayında ise doktora giden kişi sayısı 25,5 milyon oldu. Bu sayı 2019 yılında 43,3 milyon idi. Temmuz ayında ise hastaneye müracaat sayısı 29,5 milyon oldu.

2020’nin Mart-Temmuz ayını kapsayan 5 aylık dönemde 123 milyon 966 bin kişi doktora başvurdu. Bu sayı 2019 yılının aynı döneminde 235 milyon 380 bin idi. Bu da yüzde 47,3 düşüş anlamına geliyor.

Hasta sayısının yarıya düşmesi sağlık harcamalarına yansımadı

Hastanelere müracaat sayısı yüzde 47,3 düşmesine rağmen devlet, özel ve üniversite hastanelerinin kestiği muayene ve tedavi faturalarında aynı oranda bir düşüş görülmedi. Hatta Haziran ve Temmuz aylarındaki toplam fatura miktarı 2019 yılının üstünde seyretti. Haziran ayında hasta sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 41 azalmasına rağmen sağlık harcamaları bu ayda yüzde 10 arttı. Haziran 2019’da 4 milyar TL olan faturalar toplamı Haziran 2020’de 4.4 milyar TL’ye yükseldi.

Hasta başına maliyet yüzde 65 arttı

Hastaneler müracaat başı ortalama maliyetlerdeki ciddi artış dikkat çekti. Bu sene Mart-Temmuz aylarında hastaneye müracaat başına ortalama maliyet 151,4 TL oldu. Buna devlet, özel ve üniversite hastaneleri dahil. Oysa bu oran 2019 yılının aynı döneminde 91,8 TL idi. Bu da yüzde 65 artış anlamına geliyor.

Sağlık harcamalarının 5’te 1’i özel hastanelere gidiyor

Türkiye’de sağlık harcamalarının 5’te 1’i özel hastanelere gidiyor. 2020 yılının ilk yedi ayında 28,4 milyar TL fatura kesilirken bu ödemelerin yüzde 22’si (6,3 milyar TL) özel hastanelere yapıldı.

Hasta başına ortalama maliyete bakıldığında ise üniversite hastanelerinin açık ara en pahalı hizmeti verdiği görülüyor. 2020 yılının Ocak-Temmuz verilerine göre üniversite hastanelerinde müracaat başına maliyet 327 TL oldu. Bu sayı özel hastanelerde 171 TL olurken devlet 3. Basamakta 146 TL ve devlet 2. Basamakta 63 TL gerçekleşti.

Euronews Türkçe

Etiketler: salgın dönemi, hasta sayısı
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