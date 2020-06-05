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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Şans oyunları Anayasa'ya aykırı

05 Haziran 2020, Cuma 01:00
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, adına şans oyunu denen oyunların Anayasa’ya aykırı olduğunu ve devletin bu oyunları oynatmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

MillÎ Piyango İdaresi’nin internet üzerinden “şans oyunları” adı altında kumar oynatmaya başlamasına Temiz Toplum Derneği’nden tepki geldi. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, adına şans oyunu denen oyunların Anayasa’ya aykırı olduğunu ve devletin bu oyunları oynatmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Bu oyunların gençleri olumsuz etkilediğini belirten Ay, “Adına şans oyunu denmesi bir şeyi değiştirmiyor. Bunlar bir çeşit kumar ve gençlerimiz bu bataklığa sürükleniyor. Paralarını kaybediyorlar. Kaybettiklerini geri kazanmak için borç almaya, borç için yalan söylemeye ve hırsızlık yapmaya başlayabiliyorlar. Bu oyunları oynayanların 3’te 2’si bir şekilde suça sürükleniyor. Adına oyun denmesi onları asla masum kılmaz” dedi.

7,5 milyon genç bataklıkta 

Bu oyunu oynayanların sayısının arttığına da dikkat çeken Ay, “Bugün 14 milyon kişi oyun adı altında kumar oynuyor. Başlama yaşı 18’in çok altında. 18-25 yaş arası gençlerimizin yüzde 60’ı bunu oynuyor. Yani 7,5 milyon gencimiz bu oyunun pençesinde kıvranıyor. Öğretmenlerle yaptığımız görüşmelerde oynayanların değil oynamayanların sayılması gerektiğini ifade ediyorlar. Hal böyle iken ve devletin bu oyunlara karşı ciddî önlemler alması gerekirken maalesef bırakın önlemi tam tersi teşvik edici adımlar atıyor” dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Devletin bu oyunları oynatmasının Anayasa’ya aykırı olduğu ifade eden Bilal Ay, “Anayasa’nın 58. Maddesinde ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ diyor. Ancak devlet, gelin bunu internetten oynayın. Bu kumarı ayağınıza getirelim diyor. Çocuklarımızın bu oyunu oynamasını denetleyecek herhangi bir adım atmıyor. Aksine söylediğimiz gibi yayılmasını teşvik ediyor. Yanlış anlaşılmasın. Olaya siyasî bir perspektiften bakmıyoruz. Ancak söz konusu olan gençlerimiz ise uyarı vazifemizi de yerine getirmek zorunda hissediyoruz” diye konuştu.

KIRTASİYELERDE ŞANS OYUNU OYNANMASIN!

Bu oyunlara karşı herkesin tedbir alması gerektiğini de belirten Ay, “Şans oyunu ifadesi kaldırılmalı ve kumar uyarısı yapılmalı. Okullara 100 metre mesafede açılamaz kuralı en az 1 km şeklinde güncellenmeli. Belki inanması güç ama rastlıyoruz kırtasiye gibi öğrencilerin sıkça gittiği yerlerde bu oyunların bayiliklerine izin verilmemeli. Öğretmenler ve aileler bunların zararlarını çocuklarına anlatmalı ve onları sıkmadan bir denetim mekanizması altında tutmalı” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya 

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