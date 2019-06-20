Sarımsağın sap ve kabuklarında da antioksidan bulunuyor

Dr. Öğr. Üyesi Kahyaoğlu tarafından yürütülen araştırma sonucunda, sarımsak dişlerinin yanı sıra çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli değerler barındırdığı ortaya konuldu.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu tarafından yapılan çalışmada, sarımsağın çöpe giden sap ve kabuklarının da antioksidan açısından önemli olduğu belirlendi.

Sarımsakların sap ve kabuklarının çöpe atılmasının önüne geçip bunların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Dr. Öğretim Üyesi Deren Tahmas Kahyaoğlu, Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 20 farklı tarladan örnek aldı.

Laboratuvarda sarımsakları inceleyen Kahyaoğlu, Taşköprü sarımsağının dişlerinde bulunan antioksidan aktivitenin sap ve kabuk kısmında da varlığını tespit etti.

Kahyaoğlu, sarımsağın tıbbi bir bitki olduğuna işaret ederek, Taşköprü sarımsağının, Türkiye'deki diğer sarımsak türlerinden farklı olduğunu, 10-11 aylık raf ömrü bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce Gıda Mühendisliği Bölümü olarak kentteki bir sarımsak fabrikasını ziyaret ettiklerini anlatan Kahyaoğlu, "Ürün, sap ve kabuklarından ayrılıp vakumlu ambalajlarda paketlenerek ihraç ediliyordu. Ayrılan sap ve kabukların ne olduğunu merak ettik. İşletmeye sorduğumuzda, bunların çöpe atıldığı söylendi." dedi.

Çöpe atılan kısmın sarımsağın toplam ağırlığının yüzde 10'unu oluşturduğunun altını çizen Kahyaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir miktarın atık olması, bizi bu çalışmayı yapmaya yönlendirdi. Sarımsak, doğal bir antioksidandır. Bu ispat edilmiştir. Bu özelliğin kabuğu ve sapında da olup olmadığını merak ettik. 'Bunları endüstriye tekrar kazandırabilir miyiz?' diye düşündük. Bu amaçla yaptığımız çalışmada, Taşköprü'nün farklı tarlalarından elde ettiğimiz sarımsağın kendisinde, diş kabuğunda ve sapında antioksidan aktivite testleri yaptık. Bu testler sonucunda tabii ki en yüksek antioksidan aktivite dişlerinde tespit edildi. Bunu sarımsak dişinin kabuğu, ardından da sapı takip etti."