SMA hastalarının ilâçları SGK kapsamına alınsın

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olmayan ve yüksek maliyetli tedavilerin SGK ödeme kapsamına alınıp alınmayacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı’na sordu.

AHMET TERZİ - ANKARA Ersoy, 2016 yılında Spinraza adlı ilâcın piyasaya sürülmesi ile tedavisi edilmeye başlanılan SMA hastalığının tedavisi için Türkiye’de de bu ilâcın kullanıldığını ve Türkiye’de uygulanan tek tedavi yönteminin bu olduğunu dile getirdi. Önerge metninde yurtdışında klinik deneylerin devam etmesiyle birlikte başka tedavi yöntemlerinin de geliştiği ifade edilirken, Türkiye’de Spinraza adlı ilâç ile uygulanan tedavinin, hayat boyu sürmesi sebebiyle hem hastalar hem de aileler için fiziksel ve yıpratıcı bir süreç olduğu belirtildi. Ersoy; SMA hastası çocukların Zolgensma adlı ilâç ile tek seferde alacakları gen tedavisi alabileceklerini ancak ilâcın sadece ABD ve Avrupa’da uygulanması sebebiyle 2 milyon doları bulan bu tedavinin masraflarının karşılanması için ailelerin bağış kampanyaları yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi. Ersoy; ailelerin çocuklarının tedavisi için kritersiz bir şekilde bütün ilâçlara ulaşabilme ve tüm ilaçların ödeme kapsamına alınması talebini yineledi.

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