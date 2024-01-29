Sosyal medyadan öğrenilip kullanılan kremler alerji ve egzamaya yol açıyor

Uzmanlar, çocukların TikTok ve YouTube’da izledikleri videolar yüzünden kullandıkları kremlerin ciltlerinde geri dönülemez etkiler oluşturabileceğine dair uyarıda bulundu. Bilim insanları sosyal medya konusunda uyarıda bulundu.

8 yaşındaki çocukların bile sevdikleri ve takip ettikleri sosyal medya ünlülerinin videolarındaki ürünleri kullanmaya başladığı tespit edildi. İngiliz Dermatologlar Birliği, bunun ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Bazı çocuklar ebeveynlerinin kullandığı lüks cilt ürünlerini kullanmayı talep ediyor. Ancak bu ürünlerin bazıları sadece yetişkinlerin kullanımı için uygun olan kimyasal peeling benzeri zararlı maddeleri içeriyor. Bu ürünler alerji ve egzamaların oluşmasına yol açabilir. 8 yaşındaki Sadie, cilt bakım ürünlerine dair videoları ilk defa TikTok’ta gördüğünü ve bu videolarda bu ürünlerin cilde ne kadar iyi geldiğinin aktarıldığını söylüyor. Haber Merkezi

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