Telefon bağımlılığı uyku kalitesini düşürüyor

Akıllı telefonlara bağımlılığın, uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna sebep olduğu bildirildi.

“Frontiers Psychiatry” adlı psikiyatri dergisinde yayımlanan yeni araştırmada, 18-30 yaş arası 1000’den fazla kişinin akıllı telefon kullanımı incelendi. Akıllı telefon bağımlılığını belirlemek için 10 soru yöneltilen kişilerin yüzde 40’ının telefonlarına bağımlı olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, telefonların geç saatlere kadar kullanılmasının da büyük ölçüde bağımlılıkla ilişkilendirildiği belirtildi. Sputnik’deki habere göre telefonlarını uzun süre kullanan kişilerin uyku kalitesinin düşük olduğu belirlenen araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekme, uyku süresinin azalması ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor. Uzmanlar, uyumadan önce, yatakta ya da yatak odasında laptop, cep telefonu gibi cihazların bulunmaması gerektiğini belirtiyor.

Okunma Sayısı: 335

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.