TÜİK, Türkiye'deki çocuk nüfusunu açıkladı

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 920 bin 422 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 28'ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2018 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 iken, çocuk nüfusu 22 milyon 920 bin 422 olarak kayıtlara geçti.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 28'e geriledi.

Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2018 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,7 oldu. AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24,8 ile İrlanda, yüzde 21,9 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16,2 ile İtalya, yüzde 16,4 ile Almanya ve yüzde 16,6 ile Malta oldu.